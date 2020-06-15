Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве. Дело расследуется по ч.2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»).

Как отмечается 15 июня в сообщении на сайте Следственного комитета России, одним из федеральных СМИ был опубликован видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны И.С. Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию России.

«Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко», — отметили в ведомстве. По данным следствия, целью блогера было распространение клеветы среди широкого круга лиц.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

3 июня ряд общественных деятелей раскритиковали Навального за высказывания, допущенные в адрес ветерана. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «Известиями» допустил юридические последствия для блогера после инцидента с оскорблением ветерана.

Игнат Артеменко поддержал голосование по поправкам в Конституцию РФ. В ролике снялись и стали объектом критики блогера академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и др.

Президент России Владимир Путин назначил датой проведения голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Внести изменения в Основной закон страны лидер предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.