В одном из отелей Калифорнии робот, доставляющий вино, полотенца и продукты, стал амбассадором социального дистанцирования, сообщает Lonely Planet.

Технологический прогресс приносит множество положительных эмоций в повседневную жизнь. В 2018 году в отеле появился Розе — 30-сантиметровый робот-доставщик. Он развлекал гостей всех возрастов, но с началом пандемии у него появилась новые обязанности.

Теперь робот обеспечивает социальное дистанцирование в гостинице. Он доставляет еду и заказы в номер, минимизируя контакты персонала и туристов.

После выполнения каждого задания Розе проходит дезинфекцию.

«Постояльцы отеля очарованы роботом, многие из них делают селфи с Розе. Кто-то звонит на стойку регистрации в два часа ночи, чтобы заказать доставку собачьего корма или полотенца. Все ради того, чтобы просто увидеть Розе», – рассказал представитель отеля.