На трансляции это не повлияло.

За вечер 14 июля в Останкинскую башню попало более десяти молний, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«Молнии ударяли в башню и исходили из ее антенной части в атмосферу с 19:20 до 21:00. Трансляция телевидения и радио не прерывалась.

14 июля Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных дождей, порывистого ветра и грозы. Столица оказалась зажата между двумя циклонами: атлантическим и южным. Система грозового предупреждения телебашни сработала в 19:04. И уже через 16 минут в шпиль устремилась первая молния. В этот период Останкинская башня работала как самый высокий молниеотвод столицы и в то же время сама стала источником исходящих молний. Весь период грозовых явлений башня функционировала в штатном режиме, никаких последствий от ударов молний нет», — говорится в сообщении.

Более 85% молний исходили не из атмосферы в шпиль, а наоборот. Источником молний в облака стала антенная часть башни. Так происходит из-за того, что напряженность электрического поля в верхней части башни гораздо выше, чем в окружающей атмосфере. Это способствует более частому образованию молний и других электрических зарядов.

Отмечается также, что удары молний возможны по всей высоте сооружения. Опасности для башни это не представляет.