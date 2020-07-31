Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2019/20 возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В первом матче после возобновления сезона «Нью-Орлеан» в Орландо уступил «Юте» со счетом 104:106 (26:23, 34:25, 27:31, 17:27). Самыми результативными игроками стали защитник «Юты» Джордан Кларксон и форвард «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм, набравшие по 23 очка.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24). Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. В его активе 34 очка, восемь подборов и четыре передачи.

View this post on Instagram 👌🏽 the BEST TRIPLES from Thursday’s NBA Restart action! #MtnDew3PT A post shared by #WholeNewGame (@nba) on Jul 30, 2020 at 11:06pm PDT

После возобновления сезона все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов. Сначала все команды проведут по восемь матчей для определения посева в плей-офф, который по плану должен стартовать 17 августа. Напрямую в плей-офф пройдут по семь лучших клубов каждой конференции.