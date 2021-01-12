Как сообщили российские ученые, женщина болела коронавирусом на протяжении шести месяцев, ее иммунитет был сильно ослаблен. Как выяснилось при обследовании, в ее организме развилось сразу восемнадцать новых мутаций коронавируса.

вирус

Россиянке 47 лет, у нее лимфома. Она заразилась коронавирусом нового типа весной, когда проходила в стационаре курс химиотерапии. Анализы показывали положительный результат на CJVID-19 вплоть до сентября. Расшифровка генома показала, что у пациентки образовалось множество новых мутаций.

Отмечается, что среди них — британский вариант коронавируса, который, по предварительным данным, куда более заразный, чем изначальный.

Лимфома — злокачественная опухоль, которая поражает лимфатическую систему и клетки, являющиеся частью иммунной системы организма.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в декабре в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант, отмечали в ВОЗ.

Ранее сообщалось, что пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе риска по коронавирусу.

Телеврач Евгений Комаровский ответил на вопрос зрителя, перечислив все известные ему популярные мифы о коронавирусе. Он вспомнил, как при возникновении пандемии люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы, а чуть позже появились утверждения о том, что вирус распространили инопланетяне.