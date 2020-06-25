Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил о вспышке коронавирусной инфекции в футбольном клубе «Оренбург» в преддверии домашнего матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром», который намечен на 27 июня.

Официально эта информация пока не подтверждена.

«В «Оренбурге» тоже эпидемия! По моим данным, несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов. Команда села на карантин. «Краснодар» имеет шансы пропустить второй тур подряд», — написал Арустамян в своем телеграм-канале.

На сегодняшний день основные составы «Ростова» и московского «Динамо» находятся на карантине из-за случаев коронавируса среди футболистов обеих команд. В «Уфе» признали «единичный случай возможного инфицирования коронавирусом» и продолжают готовиться к матчам.

Предыдущая встреча «Краснодара» против «Динамо» по договоренности клубов была перенесена на 19 июля, а «Ростову» пришлось выставить против несговорчивого «Сочи» кадетов своей академии, которые проиграли Кокорину и компании со счетом 1:10.

Ранее отмечалось, что возобновленный после перерыва чемпионат России по футболу могут завершить досрочно в случае массовых заражений COVID-19.

Добавим, что в конце мая у тренера вратарей «Оренбурга» Платона Захарчука был выявлен коронавирус. Еще у четверых человек в клубе — форварда Андреа Чуканова, хавбеков Филипа Рогича и Жиги Шкофлека, тренера по физподготовке Евгения Стукалова — было выявлено наличие антител.