В Оренбурге полиция проводит проверку в отношении семейной пары, которая устроила скандал на городской скейт-площадке. О происшествии стало известно из соцсетей. В них же антигероев перепалки уже окрестили "яжемать" и "яжеотец".

Конфликт начался с того, что на профессиональную скейт-площадку пришла молодая женщина с малолетним ребенком и отправила его кататься на детском велосипедике по спортивной трассе. Находившиеся там скейтеры постарше попросили мадам увести ребенка, так как он мог получить травму или быть сбит кем-то из спортсменов. В ответ дама начала ругаться с детьми, качать права, угрожать. Судя по снятым скейтерами видео (с купюрами публикует "Подъем"), они общались с женщиной на "Вы" и вполне формально, она же отвечала резко.

"Ты чо, думаешь, если со мной мужа нет, можешь так разговаривать? — Я нормально с Вами разговариваю… Мы вас попросили нормально. Пожалуйста, уберите ребенка. — Я сказала нет! Он будет кататься! Мы за этим сюда шли!"

Малыш уже сам был не рад площадке и хотел уйти, но мать была непреклонна: "Катайся!" Затем она начала возмущаться, что ее снимают, высказала подросткам несколько нецензурных фраз, пригрозила пожаловаться мужу: "Я щас мужа вызову, у меня муж тренер".

Вскоре пришел муж, тоже попал на видео и принялся качать права в "семейном" стиле — матом (нецензурное опускаем — ""): "Я щас вас выпровожу отсюда… Вы чо так разговариваете!.. Чо ты там снимаешь? Иди сюда!"

По сообщениям очевидцев, мужчина все же догнал кого-то из детей и применил силу. Местная прокуратура начала проверку инцидента. Мужчина задержан на трое суток, его подозревают в хулиганстве и нанесении побоев. Также проверку начало региональное Минспорта и федерация бокса — тренеру грозит увольнение.

В администрации города "Подъему" заявили, что на территории скейт-парка категорически запрещено находиться детям до 12 лет. Указывается, что в парке уже произошли несколько несчастных случаев, при которых дети получали травмы. Также неоднократно случались конфликты спортсменов и матерей, которые несмотря на запреты и здравый смысл продолжают водить туда малолетних детей.