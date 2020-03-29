Более 100 предпринимателей Оренбургской области нарушили режим повышенной готовности, введнный в регионе целях профилактики коронавирусной инфекции, сообщил в воскресенье, 29 марта, губернатор региона Денис Паслер.

«Салоны красоты, точки продажи разливных напитков работать не должны — за этим следят местные власти. Только в Оренбурге за вчерашний день выявили больше 70 предпринимателей, нарушающих указ, в Орске — еще 48. Они предупреждены об ответственности, информация о каждом направлена в Роспотребнадзор», — написал Паслер в своем Instagram.

Кроме того, губернатор отметил, что магазин «Леруа Мерлен» будет принудительно закрыт до 5 апреля за нарушение режима.

«Хочу обратиться к оренбуржцам, которые пользуются услугами таких предпринимателей. В регионе идет борьба с распространением коронавирусной инфекции, и результат этой борьбы зависит от ваших действий в ближайшую неделю. Наказать за нарушение карантина мы можем только тех, кто вернулся из-за границы — они должны 14 дней проводить дома под наблюдением врачей. <…>­ Ко всем остальным я еще раз обращаюсь с просьбой: ответственно отнеситесь к своему здоровью и здоровью окружающих, не посещайте места возможного скопления людей, проводите эти дни дома», — сказал Паслер.

Во всех регионах России действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей, чтобы люди могли максимально соблюдать режим самоизоляции. Помимо этого, в ряде регионов, включая Москву и Подмосковье расширили пакет ограничительных мер, которые, в частности, подразумевают закрытие магазинов (мера не затрагивает продовольственные магазины и аптеки), салонов красоты и ресторанов.

25 марта во время обращения к народу президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 199 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 146 тыс. В России зафиксировано 1,5 тыс. случаев заражения.