Вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров заявил «Известиям», что поддерживает идею разрешить подросткам с 14 лет регистрироваться и работать в качестве самозанятых.

Ранее, 7 февраля, стало известно, что с соответствующим предложением выступили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Идея вошла в пакет мер, предложенных для развития молодежного предпринимательства по поручению президента.

«Юридический статус самозанятого даст подросткам почувствовать себя причастными к пулу предпринимателей. Это поможет самоидентифицировать себя и повысить свою значимость. Быть не просто тинейджером, а тем, кто имеет право заниматься бизнесом», — сказал Эдуард Омаров.

Также статус самозанятого упростит для подростков налаживание контактов с действующими предпринимателями, уверен эксперт.

По его словам, подростки, нацеленные на предпринимательство, проявляют активность в сфере IT, робототехники и ручной работы.

«В IT есть пул ребят, которые активно пишут программы и приложения. Вторая категория специализируется на ручной работе, handmade. Они делают руками игрушки, поделки, которые продают. Эти люди заточены на кустарное производство», — сказал вице-президент «Опоры России».

Инициатива разрешить подросткам самозанятость не помешает учебе, потому что большинство предпринимателей понимает: для того чтобы сегодня быть эффективным, нужно хорошо учиться, заключил Омаров.

Ранее, 23 января, сообщалось, что самозанятые жители Москвы чаще всего занимаются фотографией, клинингом и ручной работой.