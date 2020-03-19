«Опора России» поддерживает инициативу официально разрешить работникам частично работать удаленно, а частично на рабочем месте, рассказала «Известиям» член правления организации Наталия Ушакова 19 марта.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что в России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости. Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Новая форма занятости должна совмещать работу в офисе и дистанционно — сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один формат.

На практике работодатели уже используют гибридные формы работы, просто официально это нигде не прописано, говорит Наталия Ушакова.

«Табель для учета рабочего времени не предусматривает такого ведения, когда работник отсутствует на работе. Это просто может считаться прогулом. Должны быть внесены изменения в Трудовой кодекс, несомненно», — сказала эксперт.

Дистанционными услугами работников пользуются многие компании, которые связаны с документооборотом, подготовкой различных заключений, консалтинговые фирмы, отметила представитель «Опоры России».

Если гибридные формы занятости легализуют, это даст уверенность работнику в том, что работодатель не сможет представить отсутствие нигде не зафиксированной дистанционной формы работы как прогул и уволить работника.

«Также нужно ввести еще некий режим надомного труда, который должен быть зафиксирован в трудовом договоре, в месячном графике с работником. В какое время работодатель имеет право поручать работу и беспокоить, когда работник выполняет работу дистанционно», — добавила Ушакова.

По ее словам, дистанционные формы рассматриваются одним из факторов возникновения стресса и очень раннего утомления. Когда работник ожидает в напряжении, позвонит ему работодатель или не позвонит, пока он не выполнил работу.

Накануне, 18 марта, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на удаленный режим работы в связи с эпидемией коронавируса.

17 марта сообщалось, что около 80% российских работодателей не смогут обеспечить удаленную работу для своих сотрудников, треть отечественных компаний не вводили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а лишь 16% работодателей разрешили сотрудникам работать из дома.