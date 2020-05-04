Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве растет, однако количество госпитализированных остается на прежнем уровне, что говорит об успехах в плане снижения риска распространения SARS-CoV-2 в столице. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщили в оперативном штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За последние сутки в столице выявили 5795 новых случаев заражения коронавирусом, причем 43% из них ― люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% ― от 46 до 65 лет, 11% ― от 66 до 79 лет, еще 6,7% ȅ старше 80 лет. Кроме того, 4,3% среди заболевших ― дети.

Также в оперштабе добавили, что рост числа выявленных пациентов с коронавирусом связан с увеличенными масштабами тестирования.

«Количество подтвержденных тестов на коронавирус увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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