Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве подавляющее большинство — 85% — составляют граждане младше 65 лет. Об этом 8 апреля сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции в столице.

Так, 40% новых инцифированных — лица от 18 до 45 лет, 39% — от 46 до 65 лет, еще 6% — дети, пишет «Интерфакс».

Людей старше 65 лет среди новых заболевших оказалось порядка15%, из них 4% — граждане старше 80 лет.

По состоянию на 8 апреля в Москве коронавирус подтвердился у 5841 человека. 270 пациентов вылечились, 31 человек скончался. Среди них около 1,7 тыс. человек лечатся на дому — у таких граждан болезнь протекает в легкой форме, врачи их наблюдают с помощью телемедицины.

Для борьбы с коронавирусом в столице переоборудовано 10 городских больниц и девять лабораторий, работы ведутся еще в 25 медучреждениях, чтобы дополнительно подготовить их к приему больных.

Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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