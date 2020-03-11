Среди граждан России, у которых зафиксирована коронавирусная инфекция, есть ребёнок. Он является только носителем заболевания, симптомы отсутствуют, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве подтверждено ещё шесть случаев коронавирусной инфекции. У одного из пациентов, ребёнка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем», — цитирует штаб ТАСС.

Как стало известно ранее, в России за последние сутки зарегистрировали восемь новых случаев коронавируса: шесть в Москве и два в Московской области.

Все они посещали Италию в последние две недели.

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