Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда. Об этом 30 января сообщает «РИА Новости».

По мнению Форманчука, чиновники унизили керчан, формально подойдя к этому вопросу. Он отметил что, к блокадникам требуется особое отношение, чиновникам надо думать об уходе и дополнительных мерах помощи в отношении этой категории граждан.

Как пишет «Газета.ру», сотрудница администрации Керчи подарили пережившим блокаду Ленинграда по батону хлеба и вручили медаль в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

О проведенной акции глава Керченского городского совета Мая Хужина написала на своей странице в Facebook. Она опубликовала фотографии, на которых чиновницы в шубах стоят рядом с блокадниками, держащими в руках батон хлеба и медаль.

В апреле 2019 года омская городская администрация вручила конверт с деньгами жительнице города Сание Абдуллиной, с которой потребовали выплаты налога за подарки, полученные в роддоме.