Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН определили в новом докладе 27 государств, которым угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе ФАО.

Как говорится в сообщении, пандемия COVID-19 повлияла на обострение уже существовавших факторов голода в этих странах. В список попали государства из самых разных регионов: Азии, Центральной Америки, Ближнего Востока, Африки. Например, Афганистан, Бангладеш, Эфиопия, Гаити, Сьерра-Леоне, Сомали, Йемен, Зимбабве.

Эти так называемые «горячие точки» подвержены высокому риску значительного ухудшения продовольственной безопасности в ближайшие месяцы, в том числе росту числа лиц в ситуации острого голода, а в некоторых случаях уже сталкиваются с данным ухудшением.

По словам генерального директора ФАО Цюй Дунъюя, эти страны и раньше страдали от высокого уровня нехватки продовольствия и острого голода из-за различных потрясений и стрессогенных факторов, например, экономических кризисов, нестабильности и отсутствия безопасности, экстремальных климатических явлений, а также вредителей растений и болезней животных.

«Теперь они находятся на переднем крае и несут на себе всю тяжесть разрушительного воздействия COVID-19 на продовольственные системы, которое разжигает кризис голода во время кризиса здравоохранения», — заявил он.

В пресс-релизе отмечаются четыре причины, по которым коронавирус подстегивает острую форму отсутствия продовольственной безопасности: снижение уровня занятости и заработка при росте продовольственных цен во многих «горячих точках»; перебои, связанные с вынужденными в условиях пандемии контрмерами; резкое падение государственных доходов; политическая нестабильность и разжигание конфликтов, которым способствовала пандемия.

Пытаясь противостоять данным тенденциям, ФАО сегодня вновь объявила об увеличении требуемой помощи до 428,5 миллиона долларов в рамках Глобального плана гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19.

Однако, по словам генерального директора ФАО, если начать «действовать сейчас и в необходимых масштабах», то еще не поздно предотвратить тяжелейший за многие десятилетия продовольственной кризис.