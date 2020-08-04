Руководство ООН пока не знает, является ли мощный взрыв в ливанской столице случайным инцидентом или диверсией, сообщил представитель организации Фархан Хак.

«У нас нет информации о том, что именно произошло, что стало причиной этого, был ли это инцидент случайный или искусственно созданный», — заявил Хак журналистам.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным корреспондента Mpravda.com, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.

Информагентство Ливана заявляло, что эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники, однако позже глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, отметив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время. Израиль отрицает причастность к инциденту. Президент Ливана созвал Высший совет по национальной обороне на экстренную встречу.