Ливия сейчас меньше всего нуждается в эскалации боевых действий и увеличении иностранного военного присутствия, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, ухудшит ли ситуацию в стране военное вмешательство Египта в Ливии.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, оказывающий политическую поддержку командующему Ливийской национально армией (ЛНА) Халифе Хафтару, заявил в субботу, выступая на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Каир готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, «красной чертой» для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра. ЛНА Хафтара поприветствовала озвученные ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам.

«Я не буду сейчас строить гипотезы. Но понятно, что последнее, что сейчас нужно Ливии, так это больше боев, больше военной мобилизации, больше переброски оружия, больше присутствия иностранных боевиков или наемников на своей территории», – сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы просим прекратить бои. То, что мы видели совсем недавно, нас тревожит», — добавил он.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА – Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающего на востоке Ливии парламента. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Триполи. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.