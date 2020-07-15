Власти должны предоставлять право людям мирно выражать свое мнение, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ситуацию в Белоруссии.

«Свободные и справедливые выборы должны быть везде. Мы следим за тем, что происходит в Белоруссии. Белоруссия это или какое-то другое место, у людей есть основное право проводить мирные демонстрации и отстаивать верховенство права», — сказал Дюжаррик.

«Мы продолжим следить за ситуацией. Важно, чтобы у людей была возможность выражать мнение мирным путем. И власти должны обеспечить право людей на это», — добавил он.

Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам — экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила в среду, что несанкционированные акции «организованы и спланированы» в Белоруссии штабами Бабарико и Цепкало.