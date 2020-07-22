слова Дюжаррика.

«Генсек вновь повторил свой призыв к немедленной и полной деэскалации», — добавил он.

По его словам, Гутерреш также призывал азербайджанского и армянского лидеров воздерживаться от провокационной риторики и вернуться к переговорам.

В воскресенье, 12 июля, радио Sputnik сообщило о начале боестолкновений на границе Армении и Азербайджана. По заявлениям сторон, обстрелы продолжаются в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Обе стороны возлагают вину за обстрелы друг на друга.

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали участников к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки. В ОБСЕ призвали обе стороны к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.

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