Российская благотворительная общественная организация «Парус надежды» представила в рамках 58-й сессии Комиссии социального развития ООН в Нью-Йорке проекты искоренения проблемы бездомности и содействия инвалидам и бездомным.

Важность участия бизнеса в создании достойной жизни наиболее уязвимых членов общества отметила в беседе с корреспондентом ТАСС по итогам мероприятия президент «Паруса надежды» и Международного альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова. По ее словам, все эти цели реализует глобальное движение The Valuable 500, о запуске которого было объявлено на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2019 года и к которому именно по инициативе этих двух организаций присоединились первые российские компании: Сбербанк, «Вымпелком» и ARP Services.

«Мы также ставим перед собой задачу инициировать системные изменения в обществе, показать деловую и социальную ценность всех людей, в том числе людей с ограниченными возможностями, использовать возможности бизнеса, чтобы каждый мог участвовать в жизни общества», — добавила глава благотворительной организации.

На форуме в Нью-Йорке представители "Паруса надежды" информировали, как в России решается поставленная в Целях устойчивого развития до 2030 года задача создания условий полноценной жизни для всех людей. Представитель "Паруса надежды" в Экономическом и социальном совете (ЭКОСОС) ООН Номма Зарубина ознакомила присутствующих с проектом организации по созданию рабочих мест в одном из районов Московской области.

«Конечно, главная причина бездомности — это бедность, а именно искоренение бедности записано в качестве первостепенной задачи в Целях устойчивого развития ООН», — констатировала она.

В свою очередь, президент Международного альянса защиты и интеграции Раджив Валиев рассказал о совместных проектах стран СНГ в сфере здравоохранения, спорта, образования и культуры, направленных на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. Другой представитель организации, член Общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко представила примеры успешного взаимодействия коммерческих структур и общественных организаций в реализации национальных проектов России.

В ходе мероприятия с докладом выступила член Австрийской школы этикета, представитель НПО "Парус Надежды" в ЭКОСОС ООН Мария Буше. Она информировала о реализации в России и других странах проекта по разработке приложения для смартфона Elegance App, которое содержит курсы по этикету, в том числе для людей с инвалидностью. Инициатива призвана содействовать формированию культуры общения и воспитания в обществе. Участница проекта, предприниматель из Новосибирска Анна Пирогова рассказала о путях устранения гендерного неравенства через вовлечение большего числа женщин в предпринимательскую активность и устранении гендерного неравенства в этой сфере.

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