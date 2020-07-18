Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил заключить новый общественный договор, чтобы построить более равноправный мир, на фоне пандемии коронавируса.

Генсек в субботу по видеосвязи выступает с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе, который родился 18 июля 1918 года.

«COVID-19 — это трагедия для всего человечества. Но она также дает нам редкий шанс. Возможность построить более равноправный и устойчивый мир», — сказал Гутерреш.

«Реагирование на пандемию и на предшествовавшее ей повсеместное недовольство должно основываться на новом общественном договоре и новом глобальном договоре, которые создают равные возможности для всех и обеспечивают уважение прав и свобод каждого», — подчеркнул он.

По его словам, новый общественный договор внутри общества позволит молодежи жить в достойных условиях, обеспечит женщинам те же перспективы и возможности, что и мужчинам, защитит больных, уязвимых и представителей меньшинств.

«Образование и цифровые технологии должны быть двумя мощными факторами, открывающими и уравнивающими возможности. Правительства должны уделять приоритетное внимание равному доступу, от обучения в раннем возрасте до непрерывного образования», — заявил он.

Как отметил Гутерреш, чтобы обеспечить качественное образование для всех, необходимо к 2030 году более чем вдвое увеличить расходы на образование в странах с низким и средним уровнем дохода, доведя их до 3 триллионов долларов в год.

«Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами, должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты на основе равных прав и возможностей для всех», — заявил Гутерреш.

По его словам, регулирование рынка труда в сочетании с конструктивным диалогом между работодателями и трудящимися может способствовать улучшению оплаты и условий труда.

По мнению генсека ООН, мировая политико-экономическая система не обеспечивает жизненно важные глобальные общественные блага, такие как общественное здравоохранение, действия по борьбе с изменением климата, устойчивое развитие, мир.

«Пандемия COVID-19 обнаружила печальный разрыв между собственными интересами и интересами общества, а также огромные пробелы в структурах управления и этических рамках. Чтобы ликвидировать эти пробелы и сделать возможным заключение нового общественного договора, нам нужен новый глобальный договор, обеспечивающий более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне», — сказал генсек.

По его словам, новая модель глобального управления должна основываться на всестороннем, всеохватном и равном участии в работе мировых учреждений.

«В противном случае мы столкнемся с еще большим неравенством и отсутствием солидарности, подобными тем, которые мы наблюдаем сегодня в ходе разрозненного глобального реагирования на пандемию COVID-19», — заключил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.