Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на розыгрыш российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус), позвонивших президенту Польши и представившихся генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее запись разговора пранкеры выложили на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде от имени генсека ООН под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах.

«Понятно, что это не был генеральный секретарь. Не нам это комментировать. Меня часто обвиняют в том, что я выдаю себя за генерального секретаря, когда говорю от его имени. Так что остановлюсь на этом», — сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент.

В разговоре пранкеры затронули с Дудой вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что «с господином (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну». При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ «генсек» напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. «Это разные вещи в понимании истории. Это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией», — сказал Дуда.

После этого «генсек» предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: «Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет». И еще несколько раз повторил: «Нет, нет, нет».