Для участия в акции «Бессмертный полк», которая в этом году из-за эпидемии коронавируса проходит онлайн, зарегистрировались свыше 2,8 млн человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Прием заявок на участие завершился в 15:00 мск в субботу, 9 мая. По мнению организаторов, онлайн-шествие может продлиться около 18 дней. За день в виртуальном строю пройдут около 150 фронтовиков.

Из-за пандемии коронавируса памятные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году перенесли, а шествие «Бессмертного полка» организовали в онлайн-режиме и запустили электронную платформу.

Президент России Владимир Путин присоединился к онлайн-шествию из Кремля. Обращаясь к участникам акции, он подчеркнул, что независимо от того, «идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце».

«А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — сказал глава государства.

Увидеть трансляцию онлайн-шествия можно на сайте «Бессмертного полка России». Кроме того, телеканал «Известия» 9 мая показывает в прямом эфире виртуальное шествие «Бессмертного полка».