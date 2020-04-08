Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже в России, обратился к членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы с просьбой посодействовать в проведении ему теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом в среду, 8 апреля, рассказал член комиссии Борис Клин.

«Пол Уилан, содержащийся в СИЗО «Лефортово», боится заболеть коронавирусом и просит провести ему тест, а также в силу очень слабого владения русским языком предоставить на английском информацию о профилактических мерах в изоляторе», — цитирует его RT.

Клин уточнил, что у Уилана нет симптомов заболевания.

По словам Уилана, к нему не допустили консула, который собирался передать ему маски, перчатки и антисептик для рук.

Представитель администрации СИЗО пояснил, что встречу с консулом отменили в связи с ограничением свиданий из-за пандемии коронавируса. В изоляторе заверили, что заключенные обеспечиваются защитными средствами.

В ОНК отметили, что Уилан и другие заключенные, с которыми общались члены комиссии, были в медицинских масках, а сотрудники следственного изолятора и члены ОНК — в масках, перчатках и бахилах.

27 марта сообщалось, что Мосгорсуд перенес с 30 марта на 13 апреля судебный процесс в отношении Уилана.

Уилана задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

24 декабря 2019 года Мосгорсуд продлил до 29 марта срок ареста обвиняемого. Заседание шло в закрытом режиме в связи с секретностью дела.

Следствие было окончательно завершено только в феврале 2020 года, а через две недели Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение против Уилана.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 8 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло 1 448 123, при этом скончались 83 416 человек, из больниц выписаны 309 183 человека.

К 8 апреля в России было выявлено 1175 новых случаев заражения новым типом коронавируса, общее число заболевших в стране достигло 8672. Количество летальных исходов достигло 63, из больниц выписаны 580 пациентов.

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