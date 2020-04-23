Интернет-магазины, в которых заключенные могли приобретать продукты и предметы первой необходимости, приостановили работу в СИЗО №7 и СИЗО №12 УФСИН Москвы. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы.

«В московском подразделении ФГУП «Калужское» ОНК пояснили, что в СИЗО №7 вчера заболел сотрудник, обеспечивавший доставку заказов. Он почувствовал признаки простуды, его вывели из изолятора, и у него был взят тест на коронавирус», — цитирует сообщение RT.

Там отметили, что диагноз пока не подтвердился, но для восстановления работы нужен другой сотрудник, который также должен пройти медицинскую проверку.

Прекращение доставки заказов в СИЗО №12 во ФГУП объяснили поломкой компьютера и невозможностью доступа в СИЗО техников для ремонта из-за карантинных мер.

По словам представителя ФГУП, задержки доставки заказов есть и в других изоляторах из-за резко возросшей нагрузки на предприятие после введения запрета на передачи и посылки заключенным. Работу интернет-магазинов обоих СИЗО рассчитывают восстановить на следующей неделе.

В комиссии выразили обеспокоенность в связи со сбоем в работе интернет-магазина, поскольку это был единственный канал приобретения дополнительных продуктов, сигарет, а также предметов личной гигиены.

С 30 марта в столичных СИЗО из-за принятых ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией был прекращен прием посылок и передач.

18 апреля сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила московскую колонию «Бутырка» для проверки мер, принимаемых сотрудниками ФСИН для противодействия распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Федеральное агентство новостей». По словам омбудсмена, в одном из крупнейших московских СИЗО два раза в день проводится дезинфекция всех помещений. Также обрабатывается вся прилегающая территория вокруг здания. Внутри камер обеззараживание происходит при помощи кварцевых ламп, сотрудники колонии работают вахтовым методом и проходят тест на коронавирус.

Также Москалькова высказалась против ограничения свободы граждан, совершивших ненасильственные или экономические преступления.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. Всего в России 62 733 подтвержденных случая заражений.

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