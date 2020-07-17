Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов читает «Волк с Уолл-стрит» и бросил курить в СИЗО «Лефортово». Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, посетивший его в изоляторе.

«Иван встретил нас в стильном пиджаке, был в хорошем настроении. Связано это было с тем, что, несмотря на обрушившиеся тяготы и невзгоды, Иван, находясь в СИЗО «Лефортово», бросил курить. Он даже не знает что делать с блоком сигарет, которые передали ему родственники. Он также читает по 700 страниц в день. Сейчас «Волк с Уолл-стрит», до этого читал произведения Достоевского, Фицджеральда», — сказал Мельников.