25 марта в СИЗО «Лефортово» состоялась церемония бракосочетания бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Иванов.

«Сегодня в ходе посещения членами ОНК следственного изолятора «Лефортово» представитель администрации рассказал нам, что Абызов вечером 25 марта расписался со своей невестой в комнате для краткосрочных свиданий, для чего в СИЗО прибыл сотрудник загса», — цитирует Иванова RT.

24 марта сообщалось, что свадьба Абызова будет перенесена из-за отмены в СИЗО свиданий с арестантами на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе; мошенничество».

Михаил Абызов с 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. Являлся министром по координации деятельности Открытого правительства России с мая 2012 года. В мае 2018 года он покинул пост в связи с упразднением должности.