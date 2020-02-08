В Общероссийском народным фронте (ОНФ) выдвинули ряд замечаний к порядку ввоза незарегистрированных психотропных лекарств, предложенном Минздравом России. Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Предлагаемый порядок распространяется только на наркотические и психотропные лекарственны препараты. На самом деле, потребность в незарегистрированных препаратах намного шире», — сказала эксперт проекта ОНФ «Регион заботы», юрист Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анастасия Жданова.

Она отметила, что у многих детей, которые получают паллиативную помощь, существует потребность в незарегистрированных лекарствах, не являющихся наркотическими или психотропными, передает ТАСС. Также, по ее мнению, еще одним недостатком предложенного порядка является то, что разрешение на закупку выдается только после постановки диагноза, что увеличивает срок с момента определения показаний к применению до фактического получения лекарства.

«Кроме того, обозначенный в документе порядок не регулирует использование незарегистрированных лекарственных препаратов пациентами, которые получают помощь в стационарах, не решает остро стоящую проблему централизованного обеспечения такими препаратами онкологических пациентов», — добавила она.

4 февраля Минздрав подготовил проект о порядке ввоза незарегистрированных медицинских препаратов на территорию страны. Согласно документу, ввоз будет осуществляться через федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод».

В частности, по данным онкологов, в российских клиниках заканчиваются запасы необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема с «Онкаспаром» и «Цитарабином» («Цитозаром»), которые применяются при терапии лейкоза.

6 февраля ведомство разработало перечень препаратов, содержащих психотропные или наркотические вещества, разрешенных к ввозу на территорию РФ. Документ вступит в силу с 1 марта и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Им утверждается перечень заболеваний и состояний, для лечения которых необходимы лекарства с содержанием психотропных средств. Также перечислены препараты для ввоза в Россию.