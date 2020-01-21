Необходимо разработать программу факультативных показов советских фильмов российским школьникам, чтобы развивать у них вкус, заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области, народный артист России, режиссер Андрей Соколов.

В понедельник в министерстве культуры состоялась встреча и.о. министра культуры РФ Владимира Мединского с лидерами кинопроизводства. В ходе обсуждения директор кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов высказал предложение придумать систему организованных школьных походов в кино, поскольку, по его мнению, среди молодежи интерес к этому снижается. Мединский поручил подготовить обращение в Минпросвещения, чтобы создать совместную программу поддержки походов школьников в кино.

«Сделать посещение кинотеатров привычкой хорошего тона — непростая задача, и во главе угла стоит качество картин. Хорошим дополнением к этому предложению был бы факультативный ретропоказ фильмов именно старой, советской кинематографической школы, включая сказки и анимацию с учетом возраста детей», — сказал Соколов, слова которого приводит пресс-служба ОНФ.

По словам Соколова, сегодня также крайне важно создавать новую форму детского кинематографа. Так, необходимо искать "новые истории, новых отечественных героев", которые были бы понятны современным детям.

Видео дня. 13-летняя школьница забеременела от 4-классника