Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ для россиян необходимо отменить, особенно в условиях режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Письмо с такой просьбой представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Копия документа имеется в распоряжении «Известий».

В настоящий момент, особенно в режиме самоизоляции, россияне вынуждены оплачивать ЖКХ дистанционно. При этом комиссии у разных банков составляют от 0,5% до 3% от суммы платежа.

По мнению исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, отменить комиссии действительно необходимо, и не только на период пандемии коронавируса. Есть кредитные организации, которые уже сейчас позволяют осуществлять такие платежи без комиссии, они получают свои дивиденды за счет короткого использования больших сумм.

В то же время глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что вопрос об отмене комиссий — это не компетенция Центробанка. Необходимо, чтобы в российское законодательство были внесены соответствующие изменения, убеждена Хованская.

Некоторые эксперты считают идею об отмене банковских комиссий популистской.

«Банки все равно будут собирать комиссию с ресурсоснабжающих организаций (РСО) и УК, которые переложат эти расходы на граждан в виде увеличения тарифов», — уверен замглавы ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

«Известия» провели опрос среди крупнейших банков России и выяснили, что в ряде кредитных организаций эта услуга бесплатная либо комиссия не удерживается при оплате ЖКУ через банковское приложение или на сайте, а для клиентов других банков тариф может зависеть от поставщика услуги.

Подробнее читайте в материале «Известий»1 апреля.