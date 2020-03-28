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Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Омской области, он выявлен у вернувшейся из ОАЭ семьи из трёх человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

«Двадцать восьмого марта в Омской области зарегистрированы три случая заражения коронавирусной инфекцией. Зараженной оказалась семья из трех человек, прибывшая после туристической поездки из Объединенных Арабских Эмиратов. 15 марта регулярным рейсом S7 2563 Москва — Омск вернулись домой», — сообщил собеседник.

"После прилета семья находилась в домашнем карантине. Тест на коронавирус, взятый согласно эпидемиологическим нормам на десятый день после возвращения, дал положительный результат", — продолжили в пресс-службе.

Больных сразу увезли в бокс инфекционной больницы, их состояние удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно, отметили. Уже установлены лица, имевшие контакт с этой семьей, все они находятся в режиме изоляции.

«Летевшим в Омск данным рейсом в случае проявления тревожных симптомов необходимо обратиться за помощью на горячую линию 8 800 350 46 96», — уточнили в правительстве региона.

По данным на утро субботы, 881 житель Омской области уже завершил каратин. В инфекционной больнице оставались 12 пациентов с симптомами ОРВИ, под наблюдением на дому — 4 258 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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