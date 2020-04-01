Губернатор Омской области Александр Бурков ввел режим самоизоляции для всех жителей региона. Об этом сообщает в среду, 31 марта, пресс-служба правительства области.

«C 1 апреля все жители Омской области вне зависимости от возраста должны соблюдать режим самоизоляции», — говорится в заявлении.

Выходить из дома можно только для посещения аптеки или магазина в шаговой доступности, а также за экстренной медицинской помощью. Также сокращается движение общественного транспорта, перемещаться по городу будут только работники предприятий с непрерывным производством и системы жизнеобеспечения региона.

Кроме того, по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции стало известно, что количество зараженных в регионе за сутки увеличилось на три и достигло восьми, один из которых находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Под наблюдением медиков в Омской области на данный момент находятся более 7 тыс. человек, заявили в пресс-службе.

К 31 марта общее число заболевших COVID-19 в России превысило 2,3 тыс. человек, скончались более 20.

На текущий момент две трети российских регионов из-за угрозы распространения коронавируса ввели дополнительные ограничительные меры для граждан, руководствуясь примером Москвы и Подмосковья.

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