Со вчерашнего дня в Омской области начали действовать новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Они подразумевают запрет на перевозку в общественном транспорте безмасочных пассажиров. Подробно о том, как кондукторам и водителям предлагается действовать в таких ситуациях, можно прочитать здесь.

Первые инциденты с высаживанием из транспорта принципиальных пассажиров, которые не хотят надевать маски, в Омске уже произошли. Таке же происшествия начали повторяться и в районах, правда там скорее всего речь идет не об осознанной принципиальности, а о рассеянности — участником аналогичного происшествия в Таре стал школьник.

Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

«Не знаю, что говорить и как дальше действовать, смотреть на это уже невозможно. Гражданка кондуктор маршрута «Кафе пригородное — Нефтебаза» 2 ноября утром высадила школьника (по закону РФ это запрещено) с криками за отсутствие маски. Я понимаю, что такие требования, но на его месте мог оказаться и её, и ваш ребёнок. На мой вопрос «Где ваши перчатки в таком случае?», меня проигнорировали», — пожаловалась очевидец происшествия.

В комментариях к этому постудругие жители Тары отметили, что эта кондуктор нередко хамит школьникам.

Напомним, что, по информациигородского департамента транспорта, перевозчику, пустившему в салон пассажира без маски, может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей.