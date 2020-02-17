В Омске жительница отсудила у кафе 250 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за то, что год назад на скользком крыльце ее муж поскользнулся и разбил голову насмерть в свой день рождения, передает Oml.ru.

В феврале прошлого года мужчина отмечал свой день рождения в кафе. Он поскользнулся на крыльце, упал и сильно ударился головой. Именинника доставили в больницу, но через несколько дней он скончался.

Супруга смогла отсудить 250 тысяч рублей у заведения в качестве моральной компенсации. Женщина доказала, что падение произошло, потому что администрация кафе не очистила надлежащим образом ступеньки.

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