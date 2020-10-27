В Омске медики привезли пациентов с коронавирусной инфекцией к зданию регионального Минздрава, сообщил местный портал NGS55.

По данным издания, врачи таким образом выразили недовольство из-за отказа стационаров принимать больных.

«Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут», — заявила медик, принявшая решение приехать к зданию ведомства.

В министерстве здравоохранения Омской области подтвердили РБК, что две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии действительно приезжали к зданию.

«Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание включенной сигнализацией и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2», — пояснили в в ведомстве.

Также, по данным издания, после случившегося было принято решение о проведении служебного расследования.

В пресс-службе Росздравнадзора, в свою очередь, сообщили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию об инциденте в Омске.