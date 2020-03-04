Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Омской области признало незаконной продажу фитнес-клубом Super Club в Омске абонементов клиентам, которые весят больше 100 кг, в два раза дороже. Об этом рассказали в ФАС «Пятому каналу» в среду, 4 марта

Владелице спорткомплекса предписали устранить нарушение в десятидневный срок, или убрать рекламные баннеры, либо указать на них информацию об ограничениях.

На сайте омского УФАС говорится, что дело против фитнес-комплекса возбудили 2 марта по п. 4 ч. 3 и ч. 7 ст. 5 Федерального закона «О рекламе». Дело возбудили по обращению физического лица по факту распространения в Омске недостоверной рекламы, в которой не сообщалось о дополнительных условиях акции.

После заявлений клиента Super Club разместил информацию об ограничениях акции. На его претензии руководство клуба не отреагировало.

«В обращении заявитель указал, что им был приобретен абонемент на годовое безлимитное посещение фитнес-клуба по цене 11 900 рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы ФАС.

Ранее 11 февраля сообщалось, что омич пожаловался на рекламу спорт-клуба в центре Омска, которая обещает безлимитный фитнес круглый год за 6999 рублей. Однако в покупке абонемента по этой акции ему отказали из-за перевеса в 10 килограммов. В итоге мужчина заплатил почти в два раза больше.

Спортсмен посчитал такое ограничение дискриминацией и подал жалобу в антимонопольную службу.