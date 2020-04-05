Глава управления Роспотребнадзора Омской области Александр Крига решил, что все омичи и гости города, прилетевшие из Санкт-Петербурга и Москвы, отправятся на карантин домой или в обсервацию. Об этом говорится в постановлении на сайте надзорного ведомства, опубликованном в воскресенье, 5 апреля.

Согласно документу, если пассажир летит в Омск домой, его обяжут пройти 14-дневный карантин дома. Если же гражданин прилетает в Омск по делам, то его отправят на это же время в обсервацию.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 5 апреля, в Омской области, на домашнем карантине находятся 3052 жителя региона, сняты с учета — 6991 граждан. В обсервации находятся 17 человек. Коронавирусом заражены 10 человек, в региональном Минздраве ожидают результатов еще нескольких пациентов.

Омский губернатор Александр Бурков ввел режим самоизоляции для всех жителей региона с 1 апреля. Позже областное правительство, с 4 по 12 апреля, ограничило въезд и выезд на фоне пандемии коронавируса. Ограничения касаются и межмуниципального пассажирского транспорта.

На сегодняшний момент две трети российских субъектов из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничения для граждан, руководствуясь примером Москвы и Подмосковья.

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