В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов с переломами и уволился посреди смены, пишет NGS55.ru.

Инцидент произошел 11 января. По данным портала медик пришел на работу в нетрезвом виде, заявил, что его не устраивает зарплата и условия труда, и отказался принимать пациентов. В это время в очереди на прием ожидали люди с переломами.

«Потому что меня не устраивает эта работа. Эти приписки вечные, которые мы делаем каждый день. То есть больных мы принимаем, допустим, десять человек, а на самом деле пишем, что двадцать человек. Потому что нас это заставляют делать страховые компании», — рассказал врач.

Батушенко отметил, что несмотря на 45-летний стаж работы, получает всего 30 тыс. рублей.

«Поэтому я именно сегодня… Ну, алкоголь, конечно, играет роль безусловно… Но я именно сегодня решил это дело закончить. Уволиться из этой медицины и больше с ней не связываться», — добавил врач.

В декабре президент России Владимир Путин призвал увеличивать зарплаты медработников. Позже в Госдуме предложили изменить методику расчета зарплаты врачей и обратить внимание на разрыв в доходах медработников между субъектами России из-за разницы в средней зарплате по региону.