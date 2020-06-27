Минприроды Омской области сообщило что в пробах воды из реки Омь обнаружено содержание нефтепродуктов, началось административное расследование, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Омской области.

Сообщение о маслянистых пятнах на реке Омь появилось в сообществе "Аварийный Омск" ВКонтакет. В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сообщили, что информация о появлении маслянистых пятен поступила 26 июня в 20:20.

Как отметили в министерстве, сообщение передали в Омское региональное отделение Департамента Росприроднадзора по СФО, которое занимается охраной рек Омь и Иртыш как объектов федерального надзора.

«…специалисты вместе со специалистами ЦЛАТИ выехали на место для проведения обследования акватории Оми. Были проведены отборы проб воды в трех точках ниже по течению от Октябрьского моста (в Омске). По результатам лабораторного анализа в пробах, предположительно, установлено содержание нефтепродуктов — возможно, отработанного масла», — сообщили журналистам в минприроды Омской области.

В ведомстве добавили, что 27 июня акваторию реки Омь повторно обследовали, но следов загрязнения не обнаружили. Началось административное расследование по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение).