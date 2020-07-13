В Омске 35-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве знакомой, сообщается на сайте регионального управления СК.

Все началось с того, что соседи в многоквартирном доме заметили пожар. Все это было 12 июля. В ходе тушения было обнаружено мертвое тело 33-летней женщины. По факту данной находки было возбуждено уголовное дело.

Вскоре был найден и виновник происшествия. По официальной версии, проживающий в последнее время в Москве житель Омска зашел к знакомой, в ходе ссоры нанес ей несколько ударов металлической трубой по голове, после чего облил диван воспламеняющейся жидкостью и поджег, пытаясь скрыть следы преступления. Тем не менее, правоохранительные орагны задержали мужчину уже через несколько часов.