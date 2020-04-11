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Девочка 10 лет и 11-летний мальчик выздоровели от коронавируса в Омске, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе минздрава области.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков продлил режим самоизоляции на территории региона до 19 апреля. Минздрав региона 9 апреля сообщил о первых выздоровевших — из больницы выписали семью, троих человек. Общее количество случаев заражения коронавирусом в регионе составило 17.

«Еще двое юных омичей отправляются домой из Городской детской клинической больницы №3 после выздоровления от коронавируса. Девочка 10 лет и 11-летний мальчик будут выписаны уже сегодня. Контрольные анализы показали, что дети здоровы и не нуждаются в нахождении в лечебном учреждении. Дома их ждут родители», — сообщили в минздраве.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 11 апреля, в Омске болеют COVID-19 12 пациентов, на домашнем карантине находятся 1996 омичей, сняты с учета 9858 человек.

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