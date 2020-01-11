Людям, ожидавшим в очереди помощи, Евгений Батушенко заявил, что устал от работы.

В это время в больнице находился корреспондент местного издания. Он взял у врача интервью.

«Именно сегодня я решил это дело закончить, уволиться из этой медицины и больше с ней не связываться. 45 лет проработал», — сказал Батушенко.

Медик также признался, что сегодня он немного выпил и что его не устраивает зарплата в 30 тысяч рублей.

После того как руководство узнало о проблеме, Батушенко оперативно сменили, вызвав другого врача. Региональный Минздрав начал проверку.

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