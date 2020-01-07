В детских новогодних подарках омичи обнаружили конфеты в обертке с портретом президента России Владимира Путина. Фотографией находки поделился один из родителей в группе «Ревизорро Омск» «ВКонтакте».

Пост был опубликован 7 января. На снимках изображена конфета «Президент», на обертке которой представлен лик главы государства.

«Вот такое шоколадноe чудо обнаружили в детском подарке)))…Я конечно люблю конфеты, но кушать боязливо!» — отметил автор (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред), который пожелал сохранить анонимность.

По данным Ura.ru, конфеты «Президент» производит компания «Джи Си — Золотые конфеты». В состав угощения входят водка «Царская Золотая» и перец чили. Производитель отмечает, что в его продукции отражены черты президента России: самообладание, спокойствие, харизматичность, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие.

Ранее, как сообщал «Рамблер», американское издание Vice опубликовало статью с заголовком о том, что Россия влюблена в конфеты, сделанные из крови. Материал посвящен гематогену в состав которого входит кровь крупного рогатого скота, а точнее — получаемый из нее белок гемоглобин.

Видео дня. В России свиньи зашли в магазин и нализались алкоголя