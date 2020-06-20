Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 28 тысяч, за сутки выявлено почти 900 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения султаната.

По данным минздрава, за последние сутки медики в Омане выявили 896 новых случаев заражения и зарегистрировали три летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в султанате достигло 28 566, выздоровели 14 780 человек, скончались 128.

Отмечается, что среди новых инфицированных 391 гражданин Омана и 505 иностранцев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.

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