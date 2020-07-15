Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 61 тысячу, за сутки выявлено более 1,6 тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната.

По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1679 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 61 247, выздоровели 39 038 человек, скончались 281.

Отмечается, что среди новых инфицированных 1313 граждан Омана и 366 иностранцев.

Оман долгое время находился в наиболее благополучной ситуации по коронавирусу среди шести стран Персидского залива, а также среди арабских стран, но в течение последних двух недель после снятия ограничений на передвижение между его провинциями число заболевших резко возросло. Министерство здравоохранения назвало темпы прироста инфицированными коронавирусом пугающими и призвало соблюдать меры предосторожности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.