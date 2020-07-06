Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 47,7 тысячи, за сутки выявлено более 1,5 тысячи заражений, сообщает министерство здравоохранения султаната.

По данным министерства, за последние сутки в стране выявлены 1557 новых зараженных. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Омане достигло 47 735, выздоровели 29 146 человек, скончались 218.

Отмечается, что среди новых инфицированных 1057 граждан Омана и 500 иностранцев.