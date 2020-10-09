Социальное и политическое напряжение, которое воцарилось в мире, просто не может не привести к новому глобальному экономическому кризису, считает известный экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал информационного агентства «Аврора».

По словам эксперта, причиной социально-экономического катаклизма станет накопление огромного количества противоречий между реальным состоянием вещей и картину, нарисованной спекулянтами всех мастей на всех континентах планеты. В этой связи, уже к концу октября Хазин предрекает коллапс на фондовом рынке. На данный момент заоблачная стоимость крупнейших коммерческих компаний мира очень сильно завышена. Именно этому пузырю и предстоит лопнуть, как только надвигающийся кризис войдёт в свою пиковую фазу.

Триггером для срыва мира в новую глобальную депрессию Хазин называет президентские выборы в США. В Америке уже с мая месяца непрерывно идут беспорядки, кульминация которых должна прийтись именно на конец октября, когда и должен случиться обвал мировых рынков. Несмотря на то, что кризис будет глобальным, взрыв в мировой экономике может больше всего затронуть именно Россию. В отношении страны могут ввести новые санкции, которые вкупе с введением второго карантина могут нанести серьёзнейший удар по положению государства.