Число заболевших новой коронавирусной инфекцией на американских базах, дислоцированных в японской префектуре Окинава, выросло до 143, сообщило агентство Киодо.

В субботу на базе Футэмма было выявлено два новых случая. Из 143 случаев COVID-19 на американских базах на Окинаве 77 приходится именно на Футэмму.

Японские власти считают заражения на базах кластерными очагами. Власти Окинавы просят правительство страны проводить обязательные ПЦР-тесты для всех американских военнослужащих, приезжающих в страну.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.