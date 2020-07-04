Полицейский застрелен в американском штате Огайо, стрелявший обнаружен мертвым, сообщило полицейское управление города Толедо.

Офицер полиции Энтони Диа был вызван к парковке магазина строительных товаров, где посетители обнаружили пьяного мужчину. Когда полицейский приблизился, мужчина выстрелил в него. Несмотря на то, что на офицере был бронежилет, он был смертельно ранен единственной пулей.

Подозреваемый бежал в близлежащий лес, его искали с помощью дрона и служебных собак. Позднее полицейские обнаружили подозреваемого мертвым. Ведется расследование.

Погибшему полицейскому было 26 лет.