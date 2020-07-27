Прекращение огня в Донбассе работает, сообщили в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. При этом командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о нарушении противником перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.

«Несмотря на сегодняшние обстрелы, режим прекращения огня в Донбассе работает. Новые обстрелы не несут системного характера», — цитирует агентство «РБК-Украина» сообщение пресс-службы офиса президента.

В офисе президента отметили, что одиночные обстрелы, которые происходят в Донбассе после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня — это распространенные случаи в любой зоне военных действий. «Они не несут системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс», — отметили в офисе.

Меры обеспечения перемирия в Донбассе, согласованные контактной группой, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.